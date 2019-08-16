0553 313 94 23

Fenerbahçe'den yeni sezon öncesi açıklama

- Sarı-lacivertli kulüp, internet sitesinden "Her takım ve kişiye eşit mesafede, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız bir futbol ortamı diliyoruz" başlığıyla açıklama yayımladı

16 Ağustos 2019 Cuma 18:16
Fenerbahçe'den yeni sezon öncesi açıklama


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon öncesi "Her takım ve kişiye eşit mesafede, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız bir futbol ortamı diliyoruz" başlığıyla açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin taraftarıyla beraber yeni sezona 'Merhaba' demeye hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF kurulları, hakemler ve yayıncı kuruluştan taleplerini şöyle sıraladı:

"Futbolda adalet ve eşitlik gibi değişmez ilkelerin tüm takım ve kişilere istisnasız ve imtiyazsız aynı mesafede uygulanması. Sahada mücadele eden takımlara ve oyuna, hak, emek, alın teri gibi manevi kavramlar ve kurallar esas alınarak yüzde 100 tarafsızlıkla yaklaşılması. Sonuç her ne olursa olsun taraflı tarafsız her takım ve camia tarafından bu sonuca saygı duyulacak bir yönetimin; saha içinde ve dışında, sezonun ilk maçından son maçına dek futbolun tüm birimlerinde sergilenmesidir."

Süper Lig'de yeni sezonun bugün başlayacağının hatırlatıldığı açıklama, şu şekilde devam etti:

"Takımı, rengi fark etmeksizin sahada mücadele eden futbolcuların alın teri ve mücadelesine çeşitli baskı ve etkilerle görünür ya da görünmez şekilde müdahale ederek rekabete ve başa baş mücadeleye gölge düşürmenin; Türk futboluna ve marka değerine yapılabilecek en büyük zarar olduğu artık akıllara kazınmalıdır. Tüm bunlar kapsamında en büyük görev ve sorumluluk tartışmasız Türkiye Futbol Federasyonunundur."

Açıklamada, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin geçen sezon yapılan hatalardan ders alınarak daha doğru şekilde uygulanmasının, güven ve adalet ortamının oluşmasında en önemli faktörlerden biri olacağı kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolun insanlar için keyif veren bir oyun olduğu gerçeğinden hareketle fair play ruhunun sahalarımıza tam olarak yansıtıldığı, yalnızca alın teri ve mücadelenin konuşulduğu, futbola dair kuralların, kulislerin, lobilerin, kişilerin etkisinde kalmadan uygulandığı 'mutlak adalet ve eşitliğin egemen olduğu' bir futbol sezonunun yaşanmasını temenni ediyor; Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu doğrultuda atılacak adımlarda tüm desteğimizle var olacağımızı duyuruyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:16
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Patpattan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
    1. Patpattan düşen 2 yaşındaki çocuk..
    2. Bayram tatilini uzatanlar trafiği..
    3. Beşiktaş kafilesi Sivas’ta
    4. Bu hafta altın ve döviz kazandırdı,..
    5. Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı
    6. Adana’da bir genç barajda boğuldu!
    7. Piyasalarda gün sonu
    8. Avustralya'da yaşlı çift kertenkele..
    9. Borsa günü düşüşle tamamladı
    10. Bulanık’ta 40 engelliye tekerlekli..
    11. Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik..
    12. Erzincan’da örtü yangını
    13. Provokatörlerden rahatsız olan..
    14. Cezaevi firarisi saklandığı evde..
    15. Fenerbahçe'den yeni sezon öncesi..
    16. Bayburt'ta trafik kazası!
    17. Kdz. Ereğli PTT binası Ekim’de bitiyor
    18. Norveç prensesi Louise Bodrum'da
    19. Çeşme’de 1 günde 93 göçmen yakalandı
    20. MHP Genel Sekreterinden çarpıcı..
    21. İzmit Belediyesi, Gölcük depremini..
    22. Bakan Akar duyurdu: Haftaya başlıyoruz
    23. GÜNCELLEME - Kırşehir'de "maganda..
    24. Manavgat’ta çeşitli suçlardan aranan 4..
    25. Bakan Selçuk hükümetin zam teklifini..
    26. Kaymakam Zengince için veda yemeği
    27. Uyurgezerlik nedir? Uyurgezerlik..
    28. "Tam kapasiteyle önümüzdeki hafta..
    29. Karabük'te sağanak
    30. İzmit Belediyesi ilçeye yeni yollar..
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    "AK Parti ömrünü tamamladı" demişti! Metiner'e AK Parti'den dikkat çeken cevap
    "AK Parti ömrünü tamamladı" demişti! Metiner'e AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler