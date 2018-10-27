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Fenerbahçe'den kadro dışı kalan Volkan Demirel'e sürpriz

Fenerbahçe, kadro dışı bırakılan Volkan Demirel için bir sürprize imza attı. Sarı-lacivertli ekip, sosyal medya hesabından Volkan Demirel'in doğum gününü kutladı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:43
Fenerbahçe'den kadro dışı kalan Volkan Demirel'e sürpriz

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'in doğum gününü kutladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün oyuncumuz Volkan Demirel'in doğum günü. Doğum günün kutlu olsun Volkan!" ifadelerine yer verildi.

37 yaşına giren milli kaleci, bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:43
  1. Fenerbahçe
  2. Volkan Demirel

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