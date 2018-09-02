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Fenerbahçe'den 'sarı-kırmızı' istatistik! Galatasaray derbisinin önemi daha da arttı

Süper Lig'in ilk 4 haftasını kabus gibi geçiren ve son 3 maçını kaybeden Fenerbahçe'de ilginç bir istatistik dikkatleri çekiyor. Sarı-Lacivertli ekibin 2, 3 ve 4'üncü haftalarda sırasıyla mağlup olduğu EVKUR Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor'un forma renkleri sarı-kırmızı olması dikkat çekti. Sarı Kanaryalar, 11'inci haftada oynanacak Galatasaray derbisinde kötü talihine nokta koyup koyamayacağı şimdiden merak konusu oldu.

02 Eylül 2018 Pazar 15:38
Fenerbahçe'den 'sarı-kırmızı' istatistik! Galatasaray derbisinin önemi daha da arttı

 yeniakit.com.tr Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdıktan sonra, Ali Koç'u kulüp başkanı seçerek yeni sezona taze kanla giren Fenerbahçe, ligin ilk 4 haftasında adeta kabus yaşıyor. 

Teknik ekibin başına Hollandalı deneyimli çalıştırıcı Philip Cocu'yu getirip, kadronun aksayan yerlerine önemli transferlerle takviyeler yapan sarı lacivertliler, şeytanın bacağını halen kırabilmiş değil. 

3 MAĞLUBİYET DE SARI-KIRMIZILI TAKIMLARA KARŞI ALINDI

Süper Lig'in birinci haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, aynı başarıyı bir sonraki haftaya taşıyamadı. İkinci hafta maçında deplasmanda sarı-kırmızılı ekip EVKUR Yeni Malatyaspor'a 1-0 boyun eğen sarı-lacivertliler, üçüncü hafta da Göztepe deplasmanında ağır bir darbe aldı. İzmir'de sarı kırmızılılara 1-0'lık skorla yenilen sarı kanaryalar, son darbeyi Kadıköy'de bir başka sarı kırmızılı ekip Kayserispor karşısında 3-2'lik mağlubiyetle aldı. Fenerbahçe'nin bu 3 ağır yenilgiyi de sarı kırmızı renklere sahip takımlara karşı almış olması, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak olan ve dünyanın en önemli derbi maçlarından birisi olarak kabul edilen Galatasaray maçında da bu kötü sonuçların devam edip etmeyeceği sorusunu akıllara getiriyor. 

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. hafatasında oynanacak Galatasaray derbisinde  sarı kırmızılarıları mağlup ederek, sarı kırmızı kabusuna son verip veremyeceği şimdiden merak konusu oldu.

 

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 15:38
  1. İzmir
  2. Bursa
  3. Fenerbahçe
  4. Evkur Yeni Malatyaspor
  5. Göztepe
  6. Kayserispor
  7. Galatasaray
  8. Süper Lig
  9. Sarı-kırmızı kabusu
  10. sarı-kırmızı istatistik
  11. kötü sonuçlar

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