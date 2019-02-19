Fenerbahçe'den Martin Skrtel'in talebine olumsuz cevap

Devre arasında adı Juventus ve Barcelona ile anılan ancak F.Bahçe'de kalan Martin Skrtel, sezon sonunda Türkiye'ye veda edecek. Sarı-lacivertlilerin sözleşme yenileme talebini geri çeviren Slovak stoper, Çin, ABD ve Arap takımlarından gelen astronomik teklifleri değerlendirmek istiyor.

2+1 yıllık sözleşme talebi

Sporx' de yer alan habere göre yedek kalmak istemeyen ancak F.Bahçe'nin ücretinde indirim yapmasına da sıcak bakmayan Skrtel hem 11'de görev yapacağı hem de yüksek ücret alacağı bir takımla anlaşmak istiyor. Skrtel ile 1 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Fenerbahçe Yönetimi ile Slovak oyuncu arasındaki bağları kopartan gelişme, oyuncunun menajerini 2+1 yıllık sözleşme talep etmesi oldu.





