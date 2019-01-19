Kırmızı kart gören Eljif Elmas'a 70 bin liralık para cezası
Fenerbahçe yönetimi, Ümraniyespor ile oynanan Türkiye Kupası müsabakasında kırmızı kart gören Eljif Elmas'a 70 bin liralık para cezası kesti.19 Ocak 2019 Cumartesi 11:10
Fenerbahçe'de Ümraniyespor ile oynanan Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart gören Eljif Elmas'a ceza geliyor.
Bursa deplasmanında forma giyemeyecek
Yönetimin, Ümraniye maçında takımı yarı yolda bırakıp, ligdeki Bursa deplasmanında cezalı duruma düşen Makedon oyuncuya 70 bin TL ceza verme kararı aldığı bildirildi.
(Star)
YORUM YAZ