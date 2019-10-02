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Fenerbahçe Tahkim Kurulu'na gideceğini açıkladı!

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine, Tahkim'e gitme kararı aldı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 17:39
Fenerbahçe Tahkim Kurulu'na gideceğini açıkladı!

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı kararıyla ilgili Tahkim Kuruluna başvuracağını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile 16 Eylül 2019 tarihinde oynadığı müsabaka ile ilgili kulübümüzün yaptığı "kural hatası başvurusu" ile ilgili TFF Yönetim Kurulu kararını dün akşam saatlerinde açıklamıştır.

Talebimizin reddi yönündeki bu karara haklı hukuki gerekçelerle katılmadığımızı, bu nedenle TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli başvurunun yapılacağını tüm spor kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Kulübümüz bu başvurusu bakımından TFF'nin ilgili birimlerinden özellikle;

-MHK görüşünü

-MHK görüşüne esas alındığı belirtilen IFAB görüşünü ve bu görüşün istenmesi amacıyla yapılan tüm yazışmaları

-TFF Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararının ilgili sayfasının suretini
talep etmiştir.

Bu taleplerimizin karşılanması ile adil bir yargılama ve güçlü bir savunma gerçekleştirilebileceği ortadadır. Talep ettiğimiz belgelerin incelenmesi sonrasında detaylı başvurumuz yapılacaktır. Başvurumuzun haklılığı konusunda kulübümüzün görüş ve güveni tam olup, süreç sonuna kadar en etkin biçimde takip edilecektir."

 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:39
  1. Fenerbahçe
  2. Aytemiz Alanyaspor
  3. Tahkim Kurulu

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