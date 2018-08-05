Fenerbahçe'den flaş transfer girişimi! Benfica'nın 10 numarasını...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sürpriz bir isimle dirsek temasında olduğu iddia edildi. Sarı lacivertlilerin, Hoffenheim'da dördüncü stoper durumuna düşen Havard Nordtveit'i bir yıllığına kiralamak istedikleri ve önümüzdeki günlerde Alman kulübüyle pazarlık masasına oturacakları öğrenildi. Hoffenheim'ın da 28 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmayı planladığı ve bu nedenle gelen tekliflere açık olduğu belirtildi.

Öte yandan Afrika basını, Benfica'nın 10 numarası Adel Taarabt için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini yazdı. Haberde Faslı yıldızın vatandaşları Dirar ve Aatif nedeniyle Kanarya'ya sıcak baktığı ifade edildi.

(Sabah)