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Fenerbahçe'den flaş transfer girişimi! Benfica'nın 10 numarasını...

Transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi öne elemedeki rakibi Benfica'da forma giyenAdel Taarabt'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:27
Fenerbahçe'den flaş transfer girişimi! Benfica'nın 10 numarasını...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sürpriz bir isimle dirsek temasında olduğu iddia edildi. Sarı lacivertlilerin, Hoffenheim'da dördüncü stoper durumuna düşen Havard Nordtveit'i bir yıllığına kiralamak istedikleri ve önümüzdeki günlerde Alman kulübüyle pazarlık masasına oturacakları öğrenildi. Hoffenheim'ın da 28 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmayı planladığı ve bu nedenle gelen tekliflere açık olduğu belirtildi.

Öte yandan Afrika basını, Benfica'nın 10 numarası Adel Taarabt için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini yazdı. Haberde Faslı yıldızın vatandaşları Dirar ve Aatif nedeniyle Kanarya'ya sıcak baktığı ifade edildi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 13:27
  1. Fenerbahçe
  2. Benfica
  3. Adel Taarabt

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