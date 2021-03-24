  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Fenerbahçe'den flaş açıklama! 3 futbolcu daha pozitif
Korona Virüs

Fenerbahçe'den flaş açıklama! 3 futbolcu daha pozitif

Beşiktaş maçı sonrası 1 futbolcusu pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü, üç futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 10:16:00 -
Fenerbahçe'den flaş açıklama! 3 futbolcu daha pozitif

Fenerbahçe, 3 futbolcunun daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları son dakika! Altın ne kadar çıkacak? Gram altın kaç para olur? Çeyrek altın ne kadar çıkar?
Ekonomi

Altın fiyatları son dakika! Altın ne kadar çıkacak? Gram altın kaç para olur? Çeyrek altın ne kadar çıkar?

Altın fiyatları merak edilmeye devam ediliyor. Merkez Bankası’nda görev değişimi sonrası dolar kuru başta olmak üzere altın fiyatları, çeyre..
İsrail'de seçim sonucu belli oldu!
Dünya

İsrail'de seçim sonucu belli oldu!

İsrail'de gerçekleştirilen seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, 33 milletvekili çıkararak seçimle..
Öğretim Üyesi'nden skandal! Ders notu adı altında AK Parti'yi ve gazetecileri hedef aldı
Gündem

Öğretim Üyesi'nden skandal! Ders notu adı altında AK Parti'yi ve gazetecileri hedef aldı

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Özgür Gönenç; AK Parti'yi hedef aldı, gazetecilere..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay