Fenerbahçe'den flaş açıklama! 3 futbolcu daha pozitif
Beşiktaş maçı sonrası 1 futbolcusu pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü, üç futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, 3 futbolcunun daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır." denildi.