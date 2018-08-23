Diego Reyes kimdir ve kaç yaşında? Fenerbahçe'den Diego Reyes atağı Fenerbahçe son dakika transfer haberi

Fenerbahçe transferlere doymuyor. FB, son olarak Portekiz devi Porto'da forma giyen Diego Reyes için atağa kalktı. Peki Diego Reyes kimdir? Diego Reyes kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?Diego Reyes kimdir? Kaç yaşında?

19 Eylül 1992 doğumlu olan Diego Reyes henüz 25 yaşını doldurmadı. 2011'den beri Meksika Milli Takımı forması giyen Diego Reyes, geçtiğimiz Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilememişti. Meksika Ligi takımlarından CF América'da futbola başlayan Reyes, oradan 7 milyon euroya Porto'ya transfer oldu. Bir dönem Real Sociedad'a ve bir dönem de Espanyol'a kiralanan Diego Reyes, La Liga ekiplerinde ilk 11'de forma giyse de Porto'da 11 oyuncusu olmakta zorlandı. Diego Reyes'in sözleşmesi sona ererken, 25 yaşındaki futbolcu serbest kalmış durumda. 1.90'lık boyu ile stoperde forma giyen Reyes, bunun yanı sıra zaman zaman sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da oynadı.

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Diego Reyes için geri sayım başladı. Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki stoperin transfere sıcak baktığı öğrenildi.