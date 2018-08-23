THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Diego Reyes kimdir ve kaç yaşında? Fenerbahçe'den Diego Reyes atağı Fenerbahçe son dakika transfer haberi

Fenerbahçe transferlere doymuyor. FB, son olarak Portekiz devi Porto'da forma giyen Diego Reyes için atağa kalktı. Peki Diego Reyes kimdir? Diego Reyes kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:20
Diego Reyes kimdir ve kaç yaşında? Fenerbahçe'den Diego Reyes atağı Fenerbahçe son dakika transfer haberi

Fenerbahçe transferlere doymuyor. FB, son olarak Portekiz devi Porto'da forma giyen Diego Reyes için atağa kalktı. Peki Diego Reyes kimdir? Diego Reyes kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?Diego Reyes kimdir? Kaç yaşında?

19 Eylül 1992 doğumlu olan Diego Reyes henüz 25 yaşını doldurmadı. 2011'den beri Meksika Milli Takımı forması giyen Diego Reyes, geçtiğimiz Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilememişti. Meksika Ligi takımlarından CF América'da futbola başlayan Reyes, oradan 7 milyon euroya Porto'ya transfer oldu. Bir dönem Real Sociedad'a ve bir dönem de Espanyol'a kiralanan Diego Reyes, La Liga ekiplerinde ilk 11'de forma giyse de Porto'da 11 oyuncusu olmakta zorlandı. Diego Reyes'in sözleşmesi sona ererken, 25 yaşındaki futbolcu serbest kalmış durumda. 1.90'lık boyu ile stoperde forma giyen Reyes, bunun yanı sıra zaman zaman sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da oynadı.

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Diego Reyes için geri sayım başladı. Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki stoperin transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 13:20
  1. Diego Reyes kimdir
  2. Fenerbahçe'den Diego Reyes atağı
  3. Fenerbahçe Diego Reyes
  4. Diego Reyes bonservis
  5. Fenerbahçe Diego Reyes transfer

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'nin istediği Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu
    1. Fenerbahçe'nin istediği Ben Arfa'nın..
    2. Van Gölü'nde ciddi değişim! Su..
    3. Süper Lig ekibinden Tolga Ciğerci ve..
    4. TSK duyurdu! İmha edildi
    5. Fransa'daki saldırı DAEŞ üstlenmişti,..
    6. Almanya'dan İran teklifi: Amerika'dan..
    7. Fenerbahçeli Soldado'ya sürpriz talip
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    9. 'Yunanistan aldığı karardan bir an..
    10. Türkiye ve Rusya arasında kritik İdlib..
    11. Kudüs'te Filistinlileri taşıyan otobüs..
    12. PSG'nin talip olduğu Clichy hakkında..
    13. PFDK cezaları açıkladı!
    14. Saniyeler içinde olan oldu! Rögara..
    15. Bekir Pakdemirli: Orman yangınına..
    16. TSK'dan Münbiç hattında 34'üncü..
    17. Kütahya’da yıldırım isabet eden çiftçi..
    18. Sakarya'da serinlemek için denize..
    19. Malatya'da trafik kazası: 1 kişi öldü,..
    20. Yunanistan'dan darbecilere skandal..
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak