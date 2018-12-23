Fenerbahçe'den Caner Erkin bombası! Canlı yayında açıkladı

Haber Global canlı yayınında konuşan Ahmet Ercanlar, Caner Erkin için ses getirecek bir iddiada bulundu.

Ercanlar, "Caner Erkin’in istendiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Caner Erkin Fenerbahçe tarafından isteniyor." dedi.

Ahmet Ercanlar, Gökhan Gönül ile ilgili de "Fenerbahçe Gökhan Gönül’ü istemiyor. Ersun Yanal’ın öyle bir isteği yok." dedi ve ekledi; "Tolgay ile ilgili durumu da duydum. Ben Caner Erkin ve Tolgay ile ilgili Fenerbahçe’nin istekli olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tolgay’da Fenerbahçe’ye çok yakın.

''Ersun Yanal Caner'i istiyor''

Caner’i belki herkes ilk kez duydu burada. Ama Ersun Yanal’ın Caner’i istediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde bir görüşme mutlaka olacak."

Fenerbahçe aslında 2015’te Pereira’nın geldiği sene yerli futbolcu sayısını daraltmıştı. Sonraki yıl Gökhan ve Caner’de gitmişti. Fenerbahçe’nin orada çok büyük sıkıntısı var.

Caner’i aslında insanlar çok agresif bir oyuncu olarak görüyor ama ben Caner ile röportaj’da yapmıştım ve şaşırmıştım. Çok farklı yapıda ve aklı başında bir insan.

O agresif yapısından dışarıda uzak bir insan. Olurda Fenerbahçe’ye gelirse çok iş yapacağını düşünüyorum. Her mevkiide oynayabilecek bir oyuncu. Ersun hoca da hücum beklerini çok seven bir teknik adam."

