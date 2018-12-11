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Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması! Üç yıldız isim hakkında ortaya çıkan iddialar yalanlandı

Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarlarının tepkisini çeken Fenerbahçe; Skrtel, Neustadter ve Benzia'nın takımdan ayrılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

11 Aralık 2018 Salı 20:25
Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması! Üç yıldız isim hakkında ortaya çıkan iddialar yalanlandı

Fenerbahçe; Skrtel, Neustadter ve Benzia'nın takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün basında yer alan, futbolcularımız Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia’nın takımdan ayrılmak üzere menajerlerini İstanbul’a çağırdığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 20:25
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