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Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı ile dev anlaşma! Kulüp resmen para basacak

Fenerbahçe Kulübü'nün TV 8'in patronu Acun Ilıcalı ile FB TV'nin izlenme oranlarını artıracak programlar hazırlaması için anlaşma yapacağı öğrenildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:01
Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı ile dev anlaşma! Kulüp resmen para basacak

Fenerbahçe, Türk medya sektörünün önde gelen isimlerindenAcun Ilıcalı ile FB TV'nin gelişimi için her konuda işbirliğine gidecek. Ilıcalı, kulüp televizyonuna izlenme oranı yüksek programlar monte edecek ve kulübün televizyondan para kazanmasını sağlayacak.

FB TV'YE ACUN ILICALI DOPİNGİ

Hürriyet'in haberine göre, haziran ayında göreve gelen BaşkanAli Koç yönetiminde birçok alanda atılım yapan ve yeniliğe giden Fenerbahçe, kulübün televizyon kanalında da büyük bir değişime imza atacak. FB TV'yi aktif, güncel programlar üreten ve çok izlenen bir kanal haline getirmek isteyen sarı lacivertli yönetim bu bağlamda dev bir işbirliğine imza atmak üzere.

Yönetim, tanınmış televizyoncu Acun Ilıcalı ile anlaşmak üzere. Taraflar anlaşırsa, yönetim, Türk medya sektörünün önde gelen isimlerinden olan Acun Ilıcalı ile FB TV'nin gelişimi için her konuda işbirliğine gidecek.

KOMSUOĞLU'NA ÖNEMLİ GÖREV

Anlaşmaya göre Ilıcalı, kulüp televizyonuna danışmanlık yapacak. Şimdiye kadar birçok başarılı programa imza atan Ilıcalı, Fenerbahçe yönetimine hangi tür programların daha çok izleneceği, nasıl daha fazla reklam alınacağı yönünde tavsiyeler verecek. Fenerbahçe yönetiminde, FB TV'den sorumlu yönetici olarak görev yapan Sertaç Komsuoğlu da ünlü televizyoncu ile işbirliğinde önemli bir rol üstlecek.

Övgü Doğan da yönetim danışmanı olarak kanalda görev üstlenecek. Eski genel müdür İhsan Topaloğlu'nun halefi henüz belirlenmese de, Acun Ilıca'ya yakınlığı ile bilinen bir ismin FB TV'nin başına getirilmesi bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 10:01
  1. Fenerbahçe
  2. Acun Ilıcalı
  3. FB TV
  4. Ali Koç
  5. Övgü Doğan
  6. İhsan Topaloğlu
  7. Sertaç Komsuoğlu

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