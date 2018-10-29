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Phillip Cocu’nun yerine Fenerbahçe’de yeni teknik direktörü kim olacak?

2018-2019 sezonuna kötü başlayıp kötü devam eden Fenerbahçe'de bardağı taşıran karşılaşma Ankaragücü maçı oldu. Sahasında Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdı. Peki Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim olacak? Phillip Cocu’nun yerine Fenerbahçe’de yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Fenerbahçe'de ismi geçen yeni teknik direktör isimleri...

29 Ekim 2018 Pazartesi 10:23
Phillip Cocu’nun yerine Fenerbahçe’de yeni teknik direktörü kim olacak?

2018-2019 sezonuna kötü başlayıp kötü devam eden Fenerbahçe'de bardağı taşıran karşılaşma Ankaragücü maçı oldu. Sahasında Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdı. Peki Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim olacak? Phillip Cocu’nun yerine Fenerbahçe’de yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Fenerbahçe'de ismi geçen yeni teknik direktör isimleri...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklamasında "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Phillip Cocu bu akşam itibarıyla görevinden alınmıştır" denildi. Gelecek hafta oynanacak derbiye yeni hocayla çıkmak isteyen Koç'un yeni teknik adamı kısa zaman içerisinde belirlemesi beklenirken, Fenerbahçeli taraftarlar 'Yeni hoca kim olacak?' sorusunun cevabını arıyor. İşte o muhtemel adaylar...

Tayfun Korkut

Teknik adamlık kariyerine Hannover 96'da başlayan Tayfun Korkut, ardından sırasıyla Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen'de görev yaptı. Korkut, Stuttgart'ın başında yakaladığı çıkışla büyük sükse yapmıştı. Adı sezon başında da Fenerbahçe ile anılan Korkut'un ilk isim olarak akıllara geleceği kulislerde konuşuluyor.

Erol Bulut

Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak antrenörlük hayatına giriş yapan Erol Bulut, ilk teknik adamlık deneyimini Yeni Malatyaspor'un başına geçerek yaşadı. Düşecek denilen takımı üst sıralara taşıyan Bulut başarısı ile beğenileri toplamıştı. Özellikle büyük maçlarda oynattığı futbolla dikkat çeken eski Fenerbahçeli Bulut, Ali Koç'un genç ve başarıya aç hoca tanımına uyan isimlerden.

Christoph Daum

2003-2006 yılları arasında Sarı-Lacivertli takımda görev alan Christoph Daum, çalıştığı ilk dönemlerde büyük izler bırakmıştı. Fenerbahçe dönemlerinde oynattığı hücum futboluyla taraftarın sevgilisi olan Daum, derbi öncesi takımı kurtaracak ve zafer kazandıracak isimlerden birisi olarak düşünülüyor.

Kemal Özdeş

4 büyüklere nazire yapan ve 4'te 4 yaparak takımını liderlik koltuğuna oturtan Kemal Özdeş, Kasımpaşa'ya oynattığı futbolla herkesin beğenisini toplamıştı. Kısıtlı imkanlarla Kaımpaşa'yı iddialı bir Süper Lig takımı haline getiren, yaptırdığı transferlerle sezona damga vuran Özdeş, boşta olupta gelebilecek en iyi yerli hocalardan...

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:23
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