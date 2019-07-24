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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:31
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi. Beşerli gruplar halinde yapılan pas çalışması ile süren antrenmanın, taktik ve bireysel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı ikinci idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:31
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