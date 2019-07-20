Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, ilk yarım saatlik bölümde salonda sakatlık önleyici çalışmalar yaptı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular, üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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