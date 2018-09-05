THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Fenerbahçe'de yeni kaptan Martin Skrtel!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın olmadığı maçlarda kaptanlık pazubandını Martin Skrtel'in takacağı belirtildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:30
Fenerbahçe'de yeni kaptan Martin Skrtel!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın yedek kulübesine gelmesinin ardından kaptanlık için öne çıkan isim Skrtel oldu. Taraftarın da sevdiği Skrtel; tecrübesi, takıma katkısı ve liderliği ile öne çıktı.

Volkan ve Topal'ın olmadığı maçlarda kaptanlık bandını Skrtel takacak.

YÜKSEK TEMPO

Sarı-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sabahki idmanda futbolcuların, dayanıklılık testinden geçtiği belirtildi. Daha sonra pas çalışmasıyla başlayan ve hücum organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi. Akşam antrenmanı ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, aktif dinlenmeye yönelik programla tamamlandı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 14:30
  1. Konya
  2. Fenerbahçe
  3. yeni kaptan belli oldu
  4. Fenerbahçe kaptanı
  5. martin skrtel
  6. yeni kaptan
  7. takım kaptanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdulhamit Gül: İstinafa gelen dosya sayısı 1 milyon 200 bin civarında
    1. Abdulhamit Gül: İstinafa gelen dosya..
    2. Ziya Selçuk: Öğretmenler odasına..
    3. Salih Kaygusuz Erzurum İl Milli Eğitim..
    4. Arda Turan piyasada dibe çakıldı!..
    5. Manisa'da otobüs yayalara çarptı: 7..
    6. Malatya’da kaçak sigara operasyonu: 2..
    7. Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi..
    8. Pompeo, Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin..
    9. Gökçek'e karşı rezil olmuştu! CHP'nin..
    10. Ahmet Alagöz Adıyaman İl Milli Eğitim..
    11. Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu..
    12. Uludağ'da izinsiz kazı operasyonu: 4..
    13. Niğde’de ambulans ile otomobil..
    14. Üniversiteli genç çorbacıya gitti,..
    15. Kaplan'a hayran kaldılar! Tüm testleri..
    16. FETÖ'nün evlendirme imamının cezası..
    17. CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir..
    18. ABD Dışişleri Bakanı Pakistan’da!
    19. Ankara TOKİ fiyatları 2018
    20. Ayaklarınız bir türlü ısınmıyorsa...
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'