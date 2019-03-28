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Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi! Başkan Ali Koç geri adım atmadı

Süper Lig'de zorlu bir süreç geçiren Fenerbahçe'de tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in takımdaki geleceğiyle ilgili yönetim ile teknik direktör Ersun Yanal arasında fikir ayrılığı yaşanıyor.

28 Mart 2019 Perşembe 22:51
Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi! Başkan Ali Koç geri adım atmadı

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 31 puanla 13. sırada bulunan ve gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen sarı lacivertlilerde önemli gündemlerden birisi de 37 yaşındaki file bekçisi Volkan Demirel'in takımdaki geleceği.

Ersun Yanal gelince affedilmişti

Volkan Demirel, 2002 yılından bu yana formasını giydiği Fenerbahçe ile sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. O dönem başkanlık koltuğuna yeni oturanAli Koç, konuyla ilgili olarak, "Volkan Demirel'in son senesi. Mukavelesi seneye bitiyor. Önümüzdeki yıl Berke ve Harun var" ifadelerini kullanmıştı. Volkan daha sonra dönemin yardımcı antrenörü Koeman'ın üzerine yürüdüğü ve başkanvekili Semih Özsoy'a, Ali Koç'un bulunduğu ortamda saygısızlık yaptığı gerekçesiyle kadro dışı kaldı. Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından ise affedildi.

Berke'ye şans verilmesi isteniyor

Ali Koç, Volkan'ın son senesi olacağı görüşünden geri adım atmadı. Başkan ve yöneticiler, 37 yaşındaki file bekçisiyle sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor. Başkan Koç, yeni sezonda özellikle 19 yaşındaki Berke Özer'in daha fazla şans bulmasını istiyor. Sportif direktör Damien Comolli'nin de görüşü bu yönde.

Ersun Yanal kalmasını istiyor

Ersun Yanal ise farklı düşünüyor. Tecrübeli teknik adam, yeni sezon öncesi kadroda ciddi bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor. Büyük değişimin yaşanacağı sezonda, 17 yıldır Sarı- Lacivertli formayı terleten Volkan Demirel'in kendisine fazlasıyla yardımcı olacağı görüşünde. Yanal, bu nedenle Volkan'ın en azından 1 sezon daha kalmasından yana. Tarafların bu konuyla ilgili olarak sezon sonunda toplantı yaparak, son kararı verecekleri öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 22:51
  1. Ersun Yanal
  2. Volkan Demirel
  3. Damien Comolli
  4. Comolli
  5. Berke Özer
  6. Ali Koç
  7. Volkan
  8. Semih Özsoy
  9. Koeman

YORUM YAZ

  • serhatserhat19 dk önce
    ali koç gitsin volkan kalsın
  • kibarcikkibarcik21 dk önce
    ersun kaatınısamımı soylemıyor eskı topculara yanınızdayşım mesajı verıyor ıyı hoş bukadar sene hızmet ettın delıkanlı ol bır jubule ıle bıtır ınat etme nefret degıl sevgı ıle gıt be kardeş veselam

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