0553 313 94 23

Fenerbahçe’de Valbuena ile yollar ayrıldı

Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Fenerbahçe’den ayrıldığını açıkladı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 20:11
Fenerbahçe’de Valbuena ile yollar ayrıldı

Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Fenerbahçe’den ayrıldığını açıkladı.


Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Fenerbahçe’den ayrıldığını duyurdu. Valbuena’nın açıklaması şu şekilde:



"Benim Kanarya olarak maceramın sonuna geldik. Öncelikle, kulüpte geçirdiğim 2 yıl boyunca tanışma şansı yakaladığım her bir bireye teşekkür etmek istiyorum. Yöneticilerim, takını arkadaşlarım, kulüp çalışanlarımız ve burada tanıştığım dostlarım, hepiniz beni burada kollarınızı sonuna kadar açarak, bu tecrübeyi tamamen özel kılabilmek için en güzel şekilde ağırladınız. Kadıköy’de bana gösterdiğiniz ilgi ve sıcakkanlılığınız için fazlasıyla müteşekkirim.


Tabii ki, dünyanın her yerindeki taraftarlarımıza da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hava alanına geldiğim ilk günden bugüne kadar her anımda beni desteklediniz, ilk günden son güne kadar bu kulüpte yaşanan tutkuyu hissettim.


Bu iki yıl boyunca her duyguyu yaşadım. İnişleri çıkışları, şampiyonluk mücadelesini, bu sezon gibi zorlu bir sezonu. Bu sezon, hepimizin, ve benim de, kesinlikle bilincinde olduğumuz gibi, Fenerbahçe’nin büyüklüğüne yakışmayan bir sezon oldu. Ama bir yandan da her an her saniye siz milyonların sevgisini ve desteğini hissedebildim. Sizin her an gösterdiğiniz bağlılık sayesinde sezon sonuna doğru işleri biraz olsun yoluna koymayı başardık.



Benim Fenerbahçe’deki tecrübemi sadece 2 sezon şeklinde özetleyemeyiz. Bu hikaye bunun çok daha ötesinde bir hikaye. Çünkü bu 2 sezon boyunca, bir aileye ait oldum, dev bir aileye. Bu ailenin değerlerini benimsedim ve bu renkleri en iyi şekilde temsil edebilmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Benim tek üzüntüm sizin fazlasıyla hak ettiğiniz kupaları kazanarak bu kulübün muhteşem tarihinin daha büyük bir parçası olamamış olmak. Ama sizin sayenizde Fenerbahçe artık benim hikayemin bir parçası oldu. Kendi sahamızda oynadığımız her maçı çok özel kıldınız. Her zaman benim arkamdaki itici güç oldunuz, beni sürekli bu renkleri en yukarıya taşımak için kendimi aşmaya zorladınız.


Hepinize, ama hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Buradaki ev sahipliğinizden. 2 yıl boyunca hayatıma eşlik etmenizden ve beni her zaman desteklemenizden dolayı teşekkür ederim. Bende sadece güzel tatlar bırakan anılarla size görüşmek üzere demek üzereyim. Bu bir elveda değil, çünkü sizlerin sayesinde İstanbul ve Fenerbahçe’nin kalbimde her zaman bir yeri olacak.



Her zamankinden daha güçlü bir şekilde söylüyorum, bu renkleri, bizim renklerimizi taşımış olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu büyük kulübe, başkanımıza, hocama, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim! İnanıyorum ki gelecek sezon yine taraftarının sonsuz desteğiyle Fenerbahçe gururla hak ettiği yerde olacak ve ben de bundan çok mutlu olacağım. Şunu asla unutmayın: benim için İstanbul her zaman sarı ve lacivert olacak."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 20:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto Süper Lig
    1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    2. Galatasaray’da kupa töreni başladı
    3. Trump'a yargı engeli! Mahkeme durdurdu
    4. Cimnastik: Dünya Challenge Kupası
    5. Altun'dan Necip Fazıl paylaşımı
    6. Balkondan düşerek ölen dansçı anısına..
    7. Türkiye'nin "Kültür Elçileri" mezun oldu
    8. Yavru tilkiyi itfaiye kurtardı
    9. Fırtına, Iğdır-Doğubayazıt karayolunda..
    10. Tarım ve Orman Bakanlığından ‘kaçak..
    11. TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya..
    12. "Körfez'de yaşananlar Yüzyılın..
    13. Meteoroloji'den kritik uyarı!
    14. Valbuena'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı
    15. 22. zafer müze önünde
    16. Fenerbahçe’de Valbuena ile yollar..
    17. Filistin'de ilaç krizi! Tehlikeli..
    18. ABD askeri ile devriye atan Rumen..
    19. Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 -..
    20. Sağanak ve dolu 20 bin dönüm ekili..
    21. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    22. Kayserispor Erzurumspor maçı ne zaman..
    23. Başkan Ensari’den2. lige yükselen..
    24. Göztepe Ankaragücü maçı ne zaman saat..
    25. Yeni Malatyaspor Bursaspor maçı ne..
    26. Fenerbahçeli yıldız ayrılığı açıkladı
    27. Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor
    28. Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman..
    29. Elektrik mühendisi, serasında..
    30. Malta Ordusu, Akdeniz’de 216 göçmeni..
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı