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Fenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı

- Sarı-lacivertli kulüpte mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi- Kulüp başkanı Ali Koç:"Şu an bin 572 kişiyiz. Sizleri yormamak adına öğleden sonraki toplantıya (mali kongre) kadar bu toplantıyı tamamlıyoruz. Yeni tarih gerekmiyor, buradaki maddeleri size bahsettiğim (büyük tüzük tadilatı) toplantıda ele alacağız"

16 Haziran 2019 Pazar 12:27
Fenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki genel kurul, yeterli çoğunluk olan 2 bin 342 üyeye ulaşılamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Şu an bin 572 kişiyiz. Sizleri yormamak adına öğleden sonraki toplantıya (mali kongre) kadar bu toplantıyı tamamlıyoruz, gerçekleşemiyor. Yeni tarih gerekmiyor, buradaki maddeleri size bahsettiğim (büyük tüzük tadilatı) toplantıda ele alacağız." dedi.

Bu tüzük tadilatının yapılamamasının gidişatlarını etkilemeyeceğini vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Sadece mali açıdan daha ivedilikle yapılması gereken maddeler vardı. Günlük akışı ertelemez. Bir günde iki kongreyi de yapalım dedik ama olmadı. Esas önemli olan, camiamızın anayasası olarak gördüğümüz tüzüğümüzün ciddi anlamda yapılandırılması gerekiyor. Kendi içinde çelişkili olan maddelerin düzeltilmesi gerekiyor. Bir kısmı günün, çağın gerçeklerine uygun olması gerekiyor. Bir kısmı Fenerbahçe seçimlerinin daha demokratik olmasıyla ilgili. Personelin oy kullanamaması, elektronik oylama yapılamaması gibi. Yönetim kurulunun süresinin ve döneminin belirlenmesi gerekiyor. Üç dönem, belki sonra kısıtlama gibi... Pek çok konu var. Öyle yapılsın ki önümüzdeki 25-30 sene değişime ihtiyaç duymayalım. Çok kapsamlı bir çalışma. Tüm günü alacak, madde madde oylayacağımız için, en ince detayına kadar sorgulanmış, tenkit edilmiş, tekrar düzeltilmiş, hiçbir takvimsel sıkıntıya gelmeden yapılmalı."

Bütün kongre üyelerinin büyük tüzük tadilatı sürecinde katılımcı olabileceğinin altını çizen Ali Koç, "Tüzük tadilatını 2019'da yapmak istiyoruz ama hiç acelemiz yok. İşi daha ciddiye alan üyelerimiz birebir kulübe gelip ilgili kurullarla çalışmalar yapabilecek. Bizi esas ilgilendiren tüzük tadilatı, ana çerçevede baktığımızda bizi 25-30 yıl götürecek tadilattır. Bugünkü tamamen mali konulardı." diye konuştu.

Ali Koç'tan önce söz alan başkan yardımcısı Burhan Karaçam ile hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin ise gerçekleşemeyen tüzük tadilatıyla ilgili bilgileri üyelere sundu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:27
  1. Ali Koç
  2. Fenerbahçe
  3. olağanüstü genel kurul
  4. tüzük tadili

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