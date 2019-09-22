Fenerbahçe'de derbi öncesi Garry Rodrigues şoku! Fenerbahçe'de dün Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in ayak bileğinde 2. derece zorlanma tespit edildi. Rodrigues'in Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği bildirildi.

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in ayak bileğinde 2. derece zorlanma tespit edildi. Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues, Galatasaray maçında oynayamayacak. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle; "Garry Rodrigues'in dün oynanan Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında ayak bileğinde burkulma oldu. Kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılan muayene ve tetkiklerinde ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Rodrigues'in tedavisine başlanıldı."

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