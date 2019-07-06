Fenerbahçe'de kuvvet ve dayanıklılık çalışması

DÜZCE (AA) - Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda salonda yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı çalıştı.

Salonda yapılan antrenmanın denge çalışmalarıyla başladığı bildirildi. Ardından futbolcuların 2 grup halinde dayanıklılık ve kuvvet çalışarak idmanı tamamlandığı belirtildi. Öte yandan, kampta bulunan 19 Yaş Altı Takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.



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