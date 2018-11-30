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Fenerbahçe'de deprem! Hollanda basınına konuştu

Fenerbahçe teknik direktörü Erwin Koeman, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Koeman, “Bir gün ya da bir hafta, kesinlikle çok uzun sürmez. Yeni yıla kadar kalacağımı düşünmüyorum” dedi.

30 Kasım 2018 Cuma 15:03
Fenerbahçe'de deprem! Hollanda basınına konuştu

Erwin Koeman, De Telegraaf’a verdiği röportajda, Fenerbahçe’deki görevinin her an bitebileceğini söyledi. 57 yaşındaki çalıştırıcı, “Bir gün ya da bir hafta, kesinlikle çok uzun sürmez. Yeni yıla kadar kalacağımı düşünmüyorum” dedi.

Fenerbahçe’de Phillip Cocu’nun ayrılmasıyla görevi üstlenen Erwin Koeman, Dinamo Zagreb maçı sonrası De Telegraaf’a özel açıklamalarda bulundu.

Hollandalı çalıştırıcı, Fenerbahçe’deki geleceğiyle ilgili çok net konuşarak, “Ne yapmalıyım? Burada daha çok günü yaşıyorum ve kaldığım sürece işimi yapıyorum. Bakıp göreceğiz. Yeni yıla kadar kalacağımı düşünmüyorum. Bunu göremiyorum. 7’den fazla maç kaldı. Bir gün ya da bir hafta olacağını biliyorum. Kesinlikle çok uzun sürmez” dedi.

"Birkaç bir şey okudum"

Kulüple ilgili de konuşan Hollandalı, “Kulübün ne istediğini ve düşündüğünü anlamaya çalışıyorum. Açıklama yapacakları günü bekliyorum. Açıkçası direkt olarak ne istediklerini sormadım. Birkaç bir şey okudum ama tam olarak ne istediklerini bilmiyorum. Yakın bir zamanda benle ilgili bir karar bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Hepimiz aynı gemideyiz"

Yaptığı görevde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Hepimiz aynı gemideyiz. Burada kaldığımız sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum. En iyisini vermeye çalışıyorum. Ayrıca zaten bu benim işim, yapmalıyım. Oyuncuların düşmesine ya da zarar görmesine izin vermeyeceğim. Yeterince zor. Her zaman futbola odaklanmaya çalışıyorum ve kendimi işime veriyorum” diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:03
  1. Fenerbahçe
  2. Koeman

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