Fenerbahçe'de ilk yolcu İsla
Fenerbahçe'de uzun süredir kadroya girmeyen Mauricio İsla, gözden düştü.26 Nisan 2018 Perşembe 10:48
27. haftadaki Kayserispor maçında yedek kaldığını öğrenince sakatlığını bahane edip kadroya girmeyen Mauricio İsla, gözden düştü.
2 haftadır Aykut Kocaman’ın 21 kişilik kadroya dahi almadığı Şilili sağ bekin, sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
Formasını Şener’e kaptıran tecrübeli futbolcunun, eski takımı Udinese’ye gidebileceği konuşuluyor. Fenerbahçe İsla için sezon başında bonservis bedeli ödememişti. Erdinç Şahin
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