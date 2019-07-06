Fenerbahçe'de ikinci Simon Kjaer dönemi başlıyor!

Son yılların en büyük transfer harekatını sürdüren Fenerbahçe'de bombalar üst üste patlıyor... Forvet ve orta alanın yanı sıra savunmaya da takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler, eski yıldızı Simon Kjaer'i bitiriyor. Yönetim transferde önemli mesafe kat etti.

Geri dönmeyi kabul etti

Sevilla'nın savunmaya Maximilian Wöber, Jules Kounde ve Diego Carlos'i transfer etmesi nedeniyle gözden düşen Danimarkalı stoper, Fenerbahçe'ye dönmeyi kabul etti.

Kiralama teklifi yapıldı

Kısa süre önce Sevilla ile pazarlık masasına oturan Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Sevilla ise Simon Kjaer'i satmayı planlıyor.

Sevilla'nın tavrı yumuşadı

Ancak Danimarkalı yıldızın Fenerbahçe'ye dönme isteği nedeniyle Sevilla'nın tavrında yumuşama olduğu öğrenildi. Transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Bundesliga kulüpleri de onu istiyor

İspanyol basını, Sevilla'da gözden düşenSimon Kjaer'le Bundesliga kulüplerinin de ilgilendiğini yazdı. Ancak şu ana kadar resmi bir teklif olmadığı da ifade edildi.