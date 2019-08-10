0553 313 94 23

Kupa maçı öncesi Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sürprizi

21. Cumhuriyet Kupası maçında Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yeni transfer Garry Rodrigues, kadroya dahil edilmedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:18
Kupa maçı öncesi Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sürprizi

Fenerbahçe, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 21. Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Sivas kafilesi belli oldu. Sarı lacivertli ekipte Garry Rodrigues kafileye dahil edilmedi.

Kafilede şu isimler bulunuyor:

"Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç."

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan DG.Sivasspor - Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:18
  1. Harun Tekin
  2. Altay Bayındır
  3. Oytun Özdoğan
  4. Mauricio Isla
  5. Sadık Çiftpınar
  6. Diego Reyes
  7. Okan Turp
  8. Murat Sağlam
  9. Abdülcebrail Akbulut
  10. Tolga Ciğerci
  11. Emre Belözoğlu
  12. Jailson
  13. Ozan Tufan
  14. Mehmet Ekici
  15. Max Kruse
  16. Ferdi Kadıoğlu
  17. Victor Moses
  18. Nabil Dirar
  19. Deniz Türüç
  20. Alper Potuk
  21. Vedat Muriqi
  22. Michael Frey
  23. Allahyar Sayyadmanesh
  24. Yusuf Mert Tunç
  25. Garry Rodrigues
  26. Sivasspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
    1. Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
    2. MHP’den Özcan Yeniçeri’ye tepki: Sen..
    3. Kars’ta “Türkiye Huzur ve Trafik..
    4. "64 bin trafik ekibimiz sahalarda..
    5. Turan'dan Çanakkale'de türbe ve mezar..
    6. Azez’de patlama: Ölü ve yaralılar var
    7. Irak Suriye'deki vatandaşlarını..
    8. LÖSEV’in en küçük gönüllüsü
    9. Ünlü Sanatçı Baha’ya Buharkent’te..
    10. Londralı taksi şoförlerinin beyninde..
    11. Trabzonspor-Sparta Prag maçının..
    12. Boy kaç yaşına kadar uzar!
    13. Fındık üreticileri çifte bayram yaşıyor
    14. Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf..
    15. Sahte paranın kurbanı olmayın
    16. Bakan Akar ve Komutanlar, KKTC’deki..
    17. Başkan Geylani, bayram öncesi..
    18. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda arefe..
    19. Bu yıl kurban arzında sıkıntı yaşanmadı
    20. Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde..
    21. 110 bin liralık gasp anı kamerada
    22. Ağrı'da taşlı sopalı kavga
    23. KMÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir..
    24. Kurban Bayramı sofralarının..
    25. Şuhut’ta Kurban Bayramı dolayısıyla..
    26. Kınık Şelalesi turizme kazandırılacak
    27. Bitlis’te 3 bin 880 paket kaçak sigara..
    28. Hulusi Akar'dan KKTC resti: TSK'nın..
    29. Mersin Büyükşehir’den yangında evleri..
    30. Polisten kurban pazarında sahte para..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz