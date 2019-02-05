Fenerbahçe'de Benzia resmen kadro dışı kaldı
Fenerbahçe’nin TFF'ye bildirdiği 28 kişilik kadroya sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Benzia'yı dahil edilmedi.05 Şubat 2019 Salı 14:51
Ara transfer döneminde Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Victor Moses ve Serdar Aziz'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de TFF'ye bildirilecek 28 kişilik kadro merak konusuydu.
28 kişilik kadro belli oldu
Teknik direktör Ersun Yanal TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroya sezon başında kiralık olarak transfer edilen Benzia'yı dahil etmedi.
24 yaşındaki Cezayirli oyuncu Süper Lig'in 2. yarısındaki maçlarda forma giyemeyecek.
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