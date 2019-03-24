Fenerbahçe'de Nabil Dirar planı belli oldu

Fenerbahçe'nin önceki sezon Monaco'dan tkadrosuna kattığı Nabil Dirar'ın sarı-lacivertli takımdaki serüveni heyecanla başlayıp, dramla devam eden ancak mutlu sonla biten bir masal gibi. Aykut Kocaman döneminde takımın vazgeçilmezlerindendi. Gerçek mevkii sağ bek olmasına rağmen, sağ açıkta görev yaptı, 37 maçta 5 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Fas Millî Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Turnuva sonrası izinliydi ama başkan, hoca değişikliğini göz önünde bulundurup, İsviçre kampında aldı. Tecrübeli oyuncunun bu gayretli çabasının karşılığı ise hiç beklemediği şekilde oldu. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Damien Comolli, Dirar'a kadroda düşünülmediğini ve kendisini Arap takımlarına satmayı düşündüklerini söyledi.

Şimdilerde kıymete bindi

Her şey bundan sonra oldu. Dirar'ın Comolli'ye rest çekmesiyle başlayan gerginlik, Faslı yıldızın kadro dışı bırakılmasıyla sona erdi. Ancak Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle çıkan genel afla birlikte takıma dönebilen Dirar herkes parmak ısırttı. Düne kadar istenmeyen Dirar, şu anda sakatlığın sebebiyle takımdan uzak ve sağlık ekibi ise onun için seferber. Faslı yıldız, örnek olan çalışma disiplinin yanı sıra birleştirici yapısıyla herkesin saygısını kazanmış durumda. Yönetim, Ersun Yanal'ın verdiği rapor doğrultusunda Dirar'la yeniden masaya oturmayı planlıyor. Hatta Faslı oyuncuya kaptanlık teklifi de yapılacak.

Kısa bir mola

Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Millî oyunculardan mahrum çalışan sarı-lacivertliler, U21'de forma giyen futbolciların katılımıyla bir antrenman gerçekleştirdi. Ersun Yanal, top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yapan oyuncularına 1 gün izin verdi.

(Turkiye)