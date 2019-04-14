Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım şoku
Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de Hasan Ali kaldırım son idmanı yarıda bıraktı.14 Nisan 2019 Pazar 10:43
Süper Lig'de tüm gözlerin çevrildiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Hasan Ali kaldırım şoku yaşanıyor.
Kasığındaki ağrı sebebiyle son iki gündür çalışmalara çıkmayan futbolcu bu akşamki çalışmayı tamamlayamadı. Ersun Yanal'ın derbi kadrosuna yazdığı Hasan Ali'nin son antrenmanda hissettiği ağrı ve devam edememesi keyifleri kaçırdı.
Sol bek İsmail Köybaşı'nın
Milli futbolcunun yarınki derbide oynaması zora girdi. Hasan Ali'nin kadroda yer almaması halinde yerine İsmail Köybaşı forma giyecek.
YORUM YAZ