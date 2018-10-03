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Fenerbahçe’de Cocu'nun yerine kim gelecek? Fenerbahçe ile adı geçen teknik direktör isimleri

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, 2018-2019 sezonuna çok kötü başladı. 7 puanla 14. Sırada olan Fenerbahçe’de yönetim teknik direktör Phillip Cocu'dan istediği performansı alamadı. Fenerbahçe yönetimi Cocu’nun istifasını istediği ancak Cocu’nun istifa etmeyeceği yönetimin göndermesini istediği iddia edilmişti.Fenerbahçe bir yandan da Cocu’nun gitmesi durumunda yeni hoca arayıcına girdiği söylentileri de var. Hatta bazı isimlerin de adları ön plana çıkmaya başladı. Peki Fenerbahçe’de Cocu'nun yerine kim gelecek?

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:51
Fenerbahçe’de Cocu'nun yerine kim gelecek? Fenerbahçe ile adı geçen teknik direktör isimleri

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, 2018-2019 sezonuna çok kötü başladı. 7 puanla 14. Sırada olan Fenerbahçe’de yönetim teknik direktör Phillip Cocu'dan istediği performansı alamadı. Fenerbahçe yönetimi Cocu’nun istifasını istediği ancak Cocu’nun istifa etmeyeceği yönetimin göndermesini istediği iddia edilmişti.  Fenerbahçe bir yandan da Cocu’nun gitmesi durumunda yeni hoca arayıcına girdiği söylentileri de var. Hatta bazı isimlerin de adları ön plana çıkmaya başladı. Peki Fenerbahçe’de Cocu'nun yerine kim gelecek?

Fenerbahçe'yi en son şampiyon yapan teknik direktör Ersun Yanal için taraftarın etkisi büyük. Cocu'nun gideceği konuşulduğu günden veri medyada en çok ismi geçen aday Ersun Yanal. Yanal'ın konuyla ilgili soruları yanıtlarken, "Kulübümüz" demesi dikkat çekti. Ersun Yanal ile birlikte ismi en çok dile getirilen isim Aykut Kocaman oldu. Ancak basında en çok söylenen başkan Ali Koç'un da içinde bulunduğu yönetimdeki bazı isimler ve taraftarın büyük kısmının Kocaman fikrine sıcak bakmaması.

DAUM YİNE SAHNEDE

Son günlerde adaylar arasında öne çıkan isimlerden biri de Zeljko Buvac. Liverpool'un hocası Jürgen Kloop'un 17 yıldır yardımcılığını yapan 57 yaşındaki isim geçtiğimiz sezon sonunda İngilizlerle yollarını ayırmıştı. Sezon başında da Fenerbahçe için adı geçen isimlerden biri olan Arsene Wenger yine basında yer isimlerden. Boşta olan Fransız teknik adamın kariyeri ve futbol bilgisi ile takımı toparlayabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'de daha önce iki şampiyonluk yaşayan Daum yine ismi geçenler arasında. Son olarak Romanya milli takımında görev yapan 64 yaşındaki hocanın, "Her zaman Fenerbahçe'de görev yapmaya hazırım" sözlerine yer veriliyor. Yine medyada yer alan isimlerden biri de geçtiğimzi sezon Sevilla'yı çalıştıran 44 yaşındaki İtalyan teknik adam Montella.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:51
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