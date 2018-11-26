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Fenerbahçe genel kurulundan çıkan karar, Aziz Yıldırım'ı üzdü

Fenerbahçe'de bugün yapılan genel kurulda eski Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticileri ibra edilmedi. Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin 227.019.575 TL zarar ettiği ve kar dağıtımı yapılmayacağı belirtildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:46
Fenerbahçe genel kurulundan çıkan karar, Aziz Yıldırım'ı üzdü

Fenerbahçe Futbol A.Ş. genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Genel kurulda eski yönetimden başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat 01.06.2017 - 31.05.2018 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edilmedi. Yapılan açıklamada bahsi geçen kişilerin 'Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban' belirtildi. Şirket yönetim kurulu üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu ve bağımsız üyeler Vefa Küçük, İbrahim Kurban ve Ali İhsan Karaca ise ibra edildi.

Zarar açıklandı

Öte yandan şirketin 227.019.575 TL zarar ettiği ve kar dağıtımı yapılmayacağı belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle: "Şirket 01.06.2017 - 31.05.2018 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 227.019.575 TL, net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağına 26.11.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verilmiştir."

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 19:46
  1. Aydın
  2. Fenerbahçe
  3. Sermaye Piyasası Kurulu
  4. Aziz Yıldırım
  5. Mahmut Uslu
  6. Nihat Özbağı
  7. Mithat Yenigün
  8. Ozan Balaban
  9. Vefa Küçük

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