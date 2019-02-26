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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

26 Şubat 2019 Salı 15:05
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Yenilenme çalışmasıyla tamamladı

Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Açıklamada, diğer oyuncuların pas organizasyonu ve dar alanda maçlarla sürdürdüğü idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:05
  1. Fenerbahçe
  2. Çaykur Rizespor

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