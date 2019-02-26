Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Yenilenme çalışmasıyla tamamladı Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı. Açıklamada, diğer oyuncuların pas organizasyonu ve dar alanda maçlarla sürdürdüğü idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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