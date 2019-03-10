Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor! Hasan Yerin Kolombiyalı yıldız
Başakşehir yenilgisiyle bir darbe daha yiyen Fenerbahçe, yeni sezonda sol beke Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Boca Juniors'tan Kolombiyalı sol bek Frank Fabra'yi transfer etmeyi düşünüyor.10 Mart 2019 Pazar 13:27
Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'e mağlup olarak alt sıralardan kurtulma şansını bir sonraki maça erteleyen Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın yerine bir isim isteyen Ersun Yanal, aradığını Boca Juniors'ta buldu.
Kolombiyalı yıldız radara girdi
Boca Juniors’un 28 yaşındaki Kolombiyalı sol beki Frank Fabra'yı yakın markajına alan Fenerbahçe, öte yandan Liverpool’un 26 yaşındaki İspanyol oyuncusu Alberto Moreno’yla da ilgilendiği öğrenildi.
Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Fabra’nın bu ay içerisinde antrenmanlara başlayacağı, transfer için önemli bir gelişme olarak gözüküyor. Ayrıca hem Fabra'nın hem Moreno'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.
Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'la yolları ayırıp ayırmayacağı ise merak konusu oldu.
YORUM YAZ