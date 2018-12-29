Fenerbahçe'de kadro dışı Aatıf ve Dirar'a affedildi
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan futbolculardan Aatıf ve Dirar'a af çıktı.29 Aralık 2018 Cumartesi 14:23
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan dört futbolcudan ikisi affedildi. Teknik direktör Ersun Yanal, Aatif ve Dirar'ın affedilmesi yönünde karar aldı ve bunu yönetime bildirdi. Sarı lacivertlilerin 2 Ocak'ta Antalya'da yapacağı kampa bu iki futbolcunun katılacağı öğrenilirken, Volkan Demirel ve Ozan Tufan'la ilgili bir gelişmenin olmadığı ifade edildi.
Bilindiği gibi Fenerbahçe yönetimi, Rizespor maçında alınan 3-0’lık yenilgi sonrası bu futbolcuları kadro dışı bırakmıştı.
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