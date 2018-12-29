Fenerbahçe'de kadro dışı Aatıf ve Dirar'a affedildi

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan dört futbolcudan ikisi affedildi. Teknik direktör Ersun Yanal, Aatif ve Dirar'ın affedilmesi yönünde karar aldı ve bunu yönetime bildirdi. Sarı lacivertlilerin 2 Ocak'ta Antalya'da yapacağı kampa bu iki futbolcunun katılacağı öğrenilirken, Volkan Demirel ve Ozan Tufan'la ilgili bir gelişmenin olmadığı ifade edildi.

Bilindiği gibi Fenerbahçe yönetimi, Rizespor maçında alınan 3-0’lık yenilgi sonrası bu futbolcuları kadro dışı bırakmıştı.