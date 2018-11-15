Tolgay Arslan kimdir? Fenerbahçe ve Galatasaray Tolgay Arslan için kapışıyor!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Beşiktaş’da tarafından kadroya alınmayan Tolgay Arslan'ı transfer etmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray peşine düştüğü Tolgay Arslan kimdir, kaç yaşındadır?

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın kadro dışı bırakıldığı duyurmuştu. Beşiktaş ”Oyuncularımızdan Tolgay Ali Arslan takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır." açıklamasını yapmıştı.

Tolgay Arslan, 16 Ağustos 1990 tarihinde Paderborn, Almanya'da dünyaya geldi. Futbola 1994 senesinde SC Grün-Weiß Paderborn altyapısında başlayan Arslan, 2003 senesinde Borussia Dortmund altyapısına geçti. İlk profesyonel sözleşmesini ise 2009 senesinde Hamburg ile imzalayan ve orta saha mevkiinde forma giyen Tolgay Arslan, 2009-14 yılları arasında forma giydiği bu takımda 83 maçta forma şansı buldu. 2010-11 sezonunda tecrübe kazanması için Aachen'e kiralandı. Burada geçirdiği sezonda 31 maçta forma giydi ve 6 kez rakip ağları havalandırdı.

Beşiktaş’ta 56 maçta forma giydi

Tolgay Arslan, 2015 senesinde 450.000 Avro karşılığında Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta 9 Eylül 2017 tarihine kadar 56 maçta forma şansı bulduktan sonra takım içindeki disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.