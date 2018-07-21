Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber!

İsmi Türkiye'deki takımlarla da anılan Hollandalı golcü Bas Dost'un kaderi belli oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Sporting Lizbon'da kaldı. Portekiz ekibi resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Bas Dost'un takımda kalacağını açıkladı. Hollandalı golcünün sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Bas Dost'un ismi Süper Lig'de özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu.

Geçtiğimiz sezon Sporting forması ile toplam 49 resmi müsabakaya çıkan yıldız futbolcu, 34 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de asist yaptı.

Başarılı golcü, Portekiz temsilcisine 2016 yılında Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan 10 milyon Euro'ya transfer olmuştu.