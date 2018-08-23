THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Marco Fabian kimdir? Fenerbahçe ve Beşiktaş Marco Fabian'ın peşinde

Meksikalı ortasaha oyuncusu Marco Fabian, şu sıralar Türkiye gündeminde. Fenerbahçe, Marco Fabian ile yakın temasa geçmek istiyordu. Beşiktaş’da Fabian’a talip oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında rekabet oluşturan Marco Fabian kimdir?

23 Ağustos 2018 Perşembe 11:56
Marco Fabian kimdir? Fenerbahçe ve Beşiktaş Marco Fabian'ın peşinde

Meksikalı ortasaha oyuncusu Marco Fabian, şu sıralar Türkiye gündeminde. Fenerbahçe, Marco Fabian ile yakın temasa geçmek istiyordu. Beşiktaş’da Fabian’a talip oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında rekabet oluşturan Marco Fabian kimdir?

MARCO FABİAN KİMDİR?

Marco Fabián, 21 Temmuz 1989 doğumlu, Eintracht Frankfurt takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Meksikalı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2007 yılında Guadalajara kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Cruz Azul ve Eintracht Frankfurt kulüplerinde oynadı. Alman ekibiyle sözleşmesi 2019'da bitecek olan Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalırken sadece 7 lig maçına çıkmıştı.

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 11:56
  1. Marco Fabian kimdir
  2. fenerbahçe marco fabian
  3. beşiktaş marco fabian
  4. son dakika transfer haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump kendi ülkesini tehdit etti: Piyasa çöker
    1. Trump kendi ülkesini tehdit etti:..
    2. Fenerbahçe'nin istediği Ben Arfa'nın..
    3. Van Gölü'nde ciddi değişim! Su..
    4. Süper Lig ekibinden Tolga Ciğerci ve..
    5. TSK duyurdu! İmha edildi
    6. Fransa'daki saldırı DAEŞ üstlenmişti,..
    7. Almanya'dan İran teklifi: Amerika'dan..
    8. Fenerbahçeli Soldado'ya sürpriz talip
    9. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    10. 'Yunanistan aldığı karardan bir an..
    11. Türkiye ve Rusya arasında kritik İdlib..
    12. Kudüs'te Filistinlileri taşıyan otobüs..
    13. PSG'nin talip olduğu Clichy hakkında..
    14. PFDK cezaları açıkladı!
    15. Saniyeler içinde olan oldu! Rögara..
    16. Bekir Pakdemirli: Orman yangınına..
    17. TSK'dan Münbiç hattında 34'üncü..
    18. Kütahya’da yıldırım isabet eden çiftçi..
    19. Sakarya'da serinlemek için denize..
    20. Malatya'da trafik kazası: 1 kişi öldü,..
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak