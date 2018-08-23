Marco Fabian kimdir? Fenerbahçe ve Beşiktaş Marco Fabian'ın peşinde

Meksikalı ortasaha oyuncusu Marco Fabian, şu sıralar Türkiye gündeminde. Fenerbahçe, Marco Fabian ile yakın temasa geçmek istiyordu. Beşiktaş’da Fabian’a talip oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında rekabet oluşturan Marco Fabian kimdir?

MARCO FABİAN KİMDİR?

Marco Fabián, 21 Temmuz 1989 doğumlu, Eintracht Frankfurt takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Meksikalı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2007 yılında Guadalajara kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Cruz Azul ve Eintracht Frankfurt kulüplerinde oynadı. Alman ekibiyle sözleşmesi 2019'da bitecek olan Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalırken sadece 7 lig maçına çıkmıştı.