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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya deplasmanda 1-0 yenildi.
14 Aralık 2018 Cuma 00:51
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 00:51
Fenerbahçe
Futbol
Spartak Trnava
UEFA Avrupa Ligi
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