Fenerbahçe, Tyler Ennis ile uzatmadı

Fenerbahçe Beko, ekim ayında sakatlanan ve daha sonrada forma giyemeyen Kanadalı basketbolcusu Tyler Ennis’in sözleşmesini uzatmadığını duyurdu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda bir ayrılık daha yaşandı. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerin Büyükçekmece maçında sol ayak kaval kemiği kırılan ve sezonun geri kalanında forma giyemeyen Kanadalı basketbolcu Tyler Ennis ile sözleşme uzatılmayacağı açıklandı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Kanadalı oyuncumuz Tyler Ennis ile karşılıklı olarak anlaşmış ve sözleşmedeki ikinci yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır. Fenerbahçe’ye 2018-2019 sezonunda transfer olan Tyler Ennis, ekim ayında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle formasından uzun süre uzak kalmıştı. Yaşadığı önemli sakatlık, Ennis’in Fenerbahçe formasıyla çıktığı maç sayısının artmasını engel olsa da; sporcumuz bu süreçte, karakteri ve ortaya koyduğu performansla, hem takım arkadaşlarının hem de Fenerbahçe taraftarlarının büyük sevgisini kazanmıştır. En sağlıklı ve güçlü şekilde parkelere dönüş yapacağına inandığımız Tyler Ennis’e, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Tyler Ennis de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sarı-lacivertli kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.