Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaştığı resmen açıkladı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:00
Fenerbahçe, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaştığı resmen açıkladı.
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır.
Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır.
Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.
YORUM YAZ