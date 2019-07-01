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Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaştığı resmen açıkladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:00
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaştığı resmen açıkladı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır.

Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:00
  1. Süper Lig
  2. Fenerbahçe
  3. İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh
  4. Açıklama
  5. flaş transfer

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