Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaştığı resmen açıkladı.

Fenerbahçe, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaştığı resmen açıkladı. İşte resmi siteden yapılan açıklama: Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır. Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

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