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Spor Fenerbahçe transferi Ocak'ta açıklıyor! Rakamlar bile masada...
Spor

Fenerbahçe transferi Ocak'ta açıklıyor! Rakamlar bile masada...

Fenerbahçe, Samet Akaydın için Adana Demirspor'a 4 milyon Euro bonservis ödeyecek. Stoper transferi için Adana temsilcisiyle her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Samet Akaydın transferini devre arasında resmen açıklayacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 15:18:00 -
Fenerbahçe transferi Ocak'ta açıklıyor! Rakamlar bile masada...

Fenerbahçe, Samet Akaydın için Adana Demirspor'a 4 milyon Euro bonservis ödeyecek. Stoper transferi için Adana temsilcisiyle her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Samet Akaydın transferini devre arasında resmen açıklayacak.

Ajansspor'a göre; Fenerbahçe'nin devre arasında yapacağı ilk transfer belli oldu. Adana Demirspor ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler Samet Akaydın için el sıkıştı. 28 yaşındaki tecrübeli stoperi kadrosuna katacak Fenerbahçe'nin transfer detayları da belli oldu.

Fenerbahçe, Samet Akaydın için Adana Demirspor'a 4 milyon Euro nakit ödeyecek. Bu rakamın altına inmeyen Adana Demirspor, kıran kırana geçen pazarlıklar sonucu mutlu sona ulaştı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME
Samet Akaydın'ın sözleşme detayları da belli oldu.

• 3.5 + 1 yıllık sözleşme

• 2022-23: 8 M₺

• 2023-24: 16 M₺

• 2024-25: 18 M₺

• 2025-26: 20 M₺

• 2026-27: 22 M₺

 

 

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