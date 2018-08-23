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Fenerbahçe transferde durmuyor! İstanbula gelecek

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Meksika yıldızın bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:48
Fenerbahçe transferde durmuyor! İstanbula gelecek

Geçtiğimiz sezon sakatlık yaşayan Diego Reyes'in sözleşmesi Porto tarafından yenilenmemişti.

Dış basında yer alan iddialara göre Reyes, Fenerbahçe ile görüşmek için bugün İstanbul'a gelecek.

25 yaşındaki futbolcu daha önce Porto, Espanyoli Real Sociedad ve Club America forması giydi.

Meksikalı futbolcu ayrıca Milli formayı 55 kez sırtına geçirdi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 13:48
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