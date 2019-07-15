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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! YIldız futbolcu için görüşmeler başladı

Yeni sezon öncesi bomba transferlere imza atan Fenerbahçe, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Luiz Gustavo için transfer hamlesi yaptı. Sportif Direktör Comolli, ön libero oyuncusu Gustavo için Fransa'ya gitti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:18
Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! YIldız futbolcu için görüşmeler başladı

Transfer sezonunun adından en çok bahsettiren takımı Fenerbahçe şimdi de Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu renklerine bağlamak için görüşmelere başladı.

Garry Rodrigues'i kiralık; Emre Belözoğlu, Murat Sağlam ve Max Kruse'yi bedelsiz olarak renklerine bağlayan Fenerbahçe, ses getiren transferlere devam ediyor.

Comolli, Gustavo için Fransa'ya gitti

Ümraniyespor'dan Yasir Subaşı'nı 155 bin euro bedelle transfer eden sarı lacivertli kulüp; Allahyar Sayyadmanesh için 750 bin euro, Altay Bayındır için 1,50 milyon euro, Vedat Muriqi için 3,50 milyon euro ödedi. Yeni sezona iddialı hazırlanan Fenerbahçe'nin, Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo için Sportif Direktörü Damien Comolli'yi dün sabah Marsilya ile görüşmek için Fransa'ya gönderdiği belirtildi. Comolli'nin Marsilya kulübü ile Luiz Gustavo için masaya oturduğu ifade edildi.

Kiralama ve satın alma masada

İki kulübün Gustavo için hem satın alma hem de kiralama formülünü masaya yatırdığı belirtildi. Marsilya ile görüşmelerin bugün de süreceği ve transferin yakın zamanda sonuçlanacağı ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:18
  1. Süper Lig
  2. Fenerbahçe
  3. Luiz Gustavo
  4. Marsilya
  5. flaş transfer
  6. transfer dönemi
  7. Futbol
  8. Damien Comolli

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