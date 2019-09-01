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Fenerbahçe-Trabzonspor maçından notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor karşısında son maçın ilk 11'iyle takımını sahaya sürdü- Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mevlüt Erdinç yedek kulübesinde otururken, Adil Rami kadroya alınmadı- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ülker Stadı'nda karşılaşmayı izledi.

01 Eylül 2019 Pazar 22:23
Fenerbahçe-Trabzonspor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor karşısında ilk 11'ini bozmadı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal, geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ini Trabzonspor karşısında da sahaya sürdü.

Maça kalede Altay Bayındır'la başlayan Ersun Yanal, savunma dörtlüsünü Ozan Tufan, Zanka, Jailson ve Nabil Dirar'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Tolga Ciğerci ve Emre Belözoğlu oynarken, kanatlarda Deniz Türüç ile Garry Rodrigues şans buldu. Santrfor arkasında Max Kruse'a şans tanıyan Ersun Yanal, ileri uçta Vedat Muric'i görevlendirdi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Maurico Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, Trabzonspor maçını da kaçırdı.


- Mevlüt yedek, Rami kadroda yok


Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mevlüt Erdinç yedek kulübesinde otururken, Adil Rami kadroya alınmadı.

Milli futbolcu Mevlüt, ilk kez sarı-lacivertli formayı giymek için yedekler arasında bekledi. Rami ise hazır olmadığı gerekçesiyle Ersun Yanal tarafından kadroya dahil edilmedi.


- Bakan Kasapoğlu maçı izledi


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ülker Stadı'nda karşılaşmayı izledi.

Kasapoğlu, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

- Tribünlerden koreografi şov


Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesi tribünlerde koreografi şovu gerçekleştirdi.

Okul Açık Tribünü'nün üst bloğunda taraftarlar ellerindeki kartonları kaldırdı ve ortaya "Hedef 29" yazısı çıkarak, Fenerbahçe'nin daha önce kazandığı şampiyonluklara vurgu yapıldı. Aşağı tribünde ise üzerinde "2019-2020 sezonu şampiyonu Fenerbahçe" yazan Süper Lig şampiyonluk kupasının dev fotoğrafı açıldı. Kupanın yanında açılan dev bezlerde ise "Çocuklar İnanın, İnanın Çocuklar" yazısı dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 22:23
  1. 3. hafta
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. ilk 11
  5. Maçtan notlar
  6. SÜPERLİG
  7. Trabzonspor

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