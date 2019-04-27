Fenerbahçe-Trabzonspor maçından notlar - Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, geçen haftaya göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de tek değişiklik yaptı- Trabzonspor'da Caleb Ekuban yedek soyunurken, Hugo Rodallega ilk 11'de şans buldu



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, geçen haftaya göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Ünal Karaman, takımının Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendiği maçta ilk 11'de oynattığı Caleb Ekuban'ı, hafta içinde sakatlık yaşadığı için Fenerbahçe karşısında yedek soyundurdu. Trabzonspor'da Ekuban'ın yerine Hugo Rodallega ilk 11'de sahaya çıktı. Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Rodallega, 2 maç sonra ilk 11'de oynama fırsatı buldu. Ligde son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Rodallega, sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında kadroda yer alamadı. Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olan Kolombiyalı oyuncu, Fenerbahçe mücadelesinde hücumda görev aldı. Trabzonspor'da kalede Uğurcan Çakır kalede görev alırken, geri dörtlü Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak'dan oluştu. Savunmanın önünde Abdulkadir Parmak ve Jose Sosa oynarken, orta sahada Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ile Anthony Nwakaeme forma giydi.

- Kamil Ahmet Çörekçi yedek soyundu

Sakatlığı nedeniyle Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında kadroda yer alamayan Kamil Ahmet Çörekçi ise iyileşmesinin ardından Fenerbahçe maçında yedek soyundu. Bordo-mavili ekipte ayrıca Arda Akbulut, Vahid Amiri, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Zargo Toure, Hasan Batuhan Artarslan ve Luis Ibanez yedekler arasında yer aldı.



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