Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı takip et Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig’in 3. haftasında Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı takip et

Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig’in 3. haftasında Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı takip et Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u evinde konuk ediyor. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor maçının tüm detayları… CANLI MAÇ SKORU: 1-0 Fenerbahçe'nin ilk 11'i Altay Bayındır

Ozan Tufan

Nabil Dirar

Jaílson

M. Jørgensen

Emre Belözoğlu

M. Kruse

Tolga Ciğerci

Deniz Türüç

Garry Rodrigues

Vedat Muriqi Trabzonspor'un ilk 11'i

Uğurcan Çakır

Hüseyin Türkmen

M. Hosseini

João Pereira

F. Novák

D. Avdijaj

José Sosa

A. Nwakaeme

C. Ekuban

Abdulkadir Parmak

A. Sørloth

Haftanın Özeti

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