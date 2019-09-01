Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı takip et
Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig’in 3. haftasında Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı takip et01 Eylül 2019 Pazar 21:47
Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig’in 3. haftasında Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı takip et
Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u evinde konuk ediyor. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor maçının tüm detayları…
CANLI MAÇ SKORU: 1-0
Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Altay Bayındır
Ozan Tufan
Nabil Dirar
Jaílson
M. Jørgensen
Emre Belözoğlu
M. Kruse
Tolga Ciğerci
Deniz Türüç
Garry Rodrigues
Vedat Muriqi
Trabzonspor'un ilk 11'i
Uğurcan Çakır
Hüseyin Türkmen
M. Hosseini
João Pereira
F. Novák
D. Avdijaj
José Sosa
A. Nwakaeme
C. Ekuban
Abdulkadir Parmak
A. Sørloth
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