Fenerbahçe TFF 28 kişilik kadro | Fenerbahçe 28 kişilik kadrosu TFF listesinde kimler var Fenerbahçe'nin 28 kişilikTFF kadrosu. Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe’nin son dakika transfer ettiği isimlerde de belli oldu. Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) 28 kişilik oyuncu kadrosunu sundu. Fenerbahçe'de Benzia, TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almadı. Peki Fenerbahçe’nin TFF’ye sunduğu oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

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