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Fenerbahçe TFF 28 kişilik kadro | Fenerbahçe 28 kişilik kadrosu TFF listesinde kimler var

Fenerbahçe'nin 28 kişilikTFF kadrosu. Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe’nin son dakika transfer ettiği isimlerde de belli oldu. Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) 28 kişilik oyuncu kadrosunu sundu. Fenerbahçe'de Benzia, TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almadı. Peki Fenerbahçe’nin TFF’ye sunduğu oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

05 Şubat 2019 Salı 15:00
Fenerbahçe TFF 28 kişilik kadro | Fenerbahçe 28 kişilik kadrosu TFF listesinde kimler var

Fenerbahçe'nin 28 kişilikTFF kadrosu. Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe’nin son dakika transfer ettiği isimlerde de belli oldu. Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) 28 kişilik oyuncu kadrosunu sundu. Fenerbahçe'de Benzia, TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almadı. Peki Fenerbahçe’nin TFF’ye sunduğu oyuncu kadrosunda kimler var?

Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) sunulan 28 kişilik oyuncu kadrosunda şu isimler yer aldı: Volkan Demirel, Harun Tekin, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Jailson, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas.

 

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 15:00
  1. fenerbahçe tff oyuncu kadrosu
  2. olkan Demirel
  3. Harun Tekin
  4. Andre Ayew
  5. Islam Slimani
  6. Michael Frey
  7. Jailson
  8. Mehmet Topal
  9. İsmail Köybaşı
  10. Şener Özbayraklı
  11. Hasan Ali Kaldırım
  12. Mehmet Ekici
  13. Oğuz Kağan Güçtekin
  14. Victor Moses
  15. Miha Zajc
  16. Serdar Aziz
  17. Sadık Çiftpınar
  18. Alper Potuk
  19. Mahsun Çapkan
  20. Burak Albayrak
  21. Tolgay Arslan
  22. Deniz Yılmaz
  23. Martin Skrtel
  24. Roman Neustadter
  25. Mathieu Valbuena
  26. Nabil Dirar
  27. Mauricio Isla
  28. Roberto Soldado
  29. Eljif Elmas.
  30. Fenerbahçe TFF 28 kişilik kadro

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