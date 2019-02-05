Fenerbahçe TFF 28 kişilik kadro | Fenerbahçe 28 kişilik kadrosu TFF listesinde kimler var
Fenerbahçe'nin 28 kişilikTFF kadrosu. Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe’nin son dakika transfer ettiği isimlerde de belli oldu. Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) 28 kişilik oyuncu kadrosunu sundu. Fenerbahçe'de Benzia, TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almadı. Peki Fenerbahçe’nin TFF’ye sunduğu oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...05 Şubat 2019 Salı 15:00
Fenerbahçe'nin 28 kişilikTFF kadrosu. Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe’nin son dakika transfer ettiği isimlerde de belli oldu. Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) 28 kişilik oyuncu kadrosunu sundu. Fenerbahçe'de Benzia, TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almadı. Peki Fenerbahçe’nin TFF’ye sunduğu oyuncu kadrosunda kimler var?
Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) sunulan 28 kişilik oyuncu kadrosunda şu isimler yer aldı: Volkan Demirel, Harun Tekin, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Jailson, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas.
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