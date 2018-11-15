Fenerbahçe yönetimindeki Ali Koç, Phillip Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlüğü görevini geçici olarak yürüten Erwin Koeman konusunda son dakika kararını verdi. Peki Erwin Koeman Fenerbahçe’nin kalıcı teknik direktörü mü oldu?

Fenerbahçe, bu sezonda yüzü bir türlü gülmedi. Girdiği çoğu maçta sahadan yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, faturayı Cocu’ya kesmişti.Phillip Cocu ile yollarını ayıran Sarı lacivertli takım, yeni teknik direktörü arayışına girmişti. Fenerbahçe yönetimi yeni bir teknik direktör yerine şu anda takımı çalıştıran Erwin Koeman'la yola devam etme kararı aldı. 57 yaşındaki Hollandalı teknik adamla yola devam edeceklerini Koeman’a tebliğ eden yönetim, kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

Erwin Koeman kimdir?

Erwin Koeman, 20 Eylül 1961'de Hollanda'da doğdu. 1979 ile 1998 yılları arasında futbolculuk yapan Erwin Koeman, Groningen, PSV Eindhoven ve Mechelen'de koşturdu. 1998'de Groningen formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Erwin Koeman, Waalwijk, Utrecht, Feyenoord, FC Eindhoven ve Macaristan Milli Takımı'nda teknik direktörlük yaptı. Erwin Koeman, Southampton ve Everton'da kardeşi Ronald Koeman'ın yardımcı antrenörü olarak görev yaptı.