Fenerbahçe taraftarı şokta! Mesut Özil Katar’da

Altay karşılaşmasında sakatlığı olduğu belirtilerek bir anda kadro dışı kalan Mesut Özil'in de gönderilecekler listesinde olduğu haberleri çıkmıştı. Müsabakalarda 90 dakika sahada kalamayan Mesut'un, Katar'a transfer görüşmesi için gittiği konuşulmuştu.

Taraftarı korkuttu

Posta'nın haberine göre; Mesut'un sakatlığında ciddi bir durum yok, bazı sponsorluk, iş birliği ve özel durumlar nedeniyle Katar'da temaslarda bulundu. Taraftarlar sosyal medyada, 'takımdan gidecek mi' yorumları yaptı.

1 gol 1 asist

Mesut, ligde şans bulduğu 2 maçta 1 gol ve 1 asist üretti. Antalya karşılaşmasında oyuna sonradan girip Enner Valencia'ya asist yaptı.