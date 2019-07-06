Fenerbahçe taktik çalışmalarına devam etti Fenerbahçeli futbolcular yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda devam ederken, sarı-lacivertli futbolcular taktik çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçeli futbolcular yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda devam ederken, sarı-lacivertli futbolcular taktik çalışmalarını sürdürdü.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesislei’nde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde salonda idman gerçekleştiren sarı-lacivertli ekip ikinci çalışmasını 18.30’da yarım saati basına açık olarak sürdürdü.Koşu ve ısınmahareketleri ile başlayan antrenman, pas istasyonları ile devam etti. 5’e 2 top kapma ile devam eden idman kapalı bölümde taktik çalışma ile son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.