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Fenerbahçe taktik çalışmalarına devam etti

Fenerbahçeli futbolcular yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda devam ederken, sarı-lacivertli futbolcular taktik çalışmalarını sürdürdü.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:39
Fenerbahçe taktik çalışmalarına devam etti

Fenerbahçeli futbolcular yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda devam ederken, sarı-lacivertli futbolcular taktik çalışmalarını sürdürdü.


Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesislei’nde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde salonda idman gerçekleştiren sarı-lacivertli ekip ikinci çalışmasını 18.30’da yarım saati basına açık olarak sürdürdü.Koşu ve ısınmahareketleri ile başlayan antrenman, pas istasyonları ile devam etti. 5’e 2 top kapma ile devam eden idman kapalı bölümde taktik çalışma ile son buldu.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:39
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